Цхинвал, , 10:15 — REGNUM

7 августа и в ночь с 7 на 8 августа Жители Южной Осетии почтили память жертв войны 2008 года с Грузией, сообщает ИА «Рес».

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Президент Южной Осетии, члены правительства, военные и гражданские лица возложили цветы к монументу «Дерево скорби», символизирующему память погибших. Затем был отслужен молебен. На ступенях здания парламента поставили портреты погибших в ходе войны, а перед ними зажгли свечи. У парламента с речью выступил президент Бибилов.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, была разрушили часть Цхинвала. Россия ввела свои войска в республику и в результате боевых действий вытеснила грузинских военных. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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