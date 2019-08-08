Бишкек, , 09:59 — REGNUM

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию республики, оказав вооруженное сопротивление при попытке задержания. Об этом 8 августа заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время заседания Совета безопасности республики, сообщили на сайте главы государства.

Жээнбеков еще раз напомнил, что Киргизия является правовым государством и обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув необходимость исполнения всех мероприятий по сохранению законности.

Он поручил принять «безотлагательные меры». В пресс-службе главы государства не уточнили, какие именно меры поручено принять.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в селе Кой-Таш произошла неудачная попытка силового ареста бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Сторонникам экс-президента удалось отстоять штурм резиденции со стороны силовых структур республик.

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