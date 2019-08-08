Бишкек, , 09:06 — REGNUM

Бывший президент Алмазбек Атамбаев вместе со своими сторонниками собирается провести бессрочный митинг. О таком намерении политик заявил журналистам сегодня, 8 августа.

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«Сначала мы пойдем к «Форуму», а дальше, если надо будет, пойдём к Белому дому», — приводит KNews слова Атамбаева.

Уточняется, что на бессрочном митинге его участники намерены потребовать отставки нынешнего президента республики Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента.

При этом бывший глава государства заявил, что готов оказать помощь спецназовцам, он попросил сторонников передать их правоохранительным органам, пообещав сделать это сегодня.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев подозревается в совершении целого ряда тяжких преступлений. Парламентарии обвиняют его в использовании всех ветвей власти в своих интересах и преследовании политических оппонентов и СМИ, а также в причастности к коррупционным схемам при модернизации Бишкекской ТЭЦ, незаконному освобождению «вора в законе» Азиза Батукаева, коррупции в сфере закупки угля на Бишкекской ТЭЦ, незаконной трансформации и приобретении земельных участков.

Накануне, 7 августа, в Киргизии была предпринята попытка штурма дома Атамбаева в посёлке Кой-Таш. В результате пострадали более 50 человек, один человек скончался от полученных ранений.