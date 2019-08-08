Бишкек, , 07:21 — REGNUM

До 48 человек увеличилось число пострадавших при штурме дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в посёлке Кой-Таш. Такие данные приводит 8 августа киргизский минздрав.

В Бишкеке и Чуйской области за медицинской помощью обратились 48 человек, девять из них отправили лечиться амбулаторно. Четверо получивших огнестрельные ранения оставлены в больницах, один человек скончался от полученных ранений, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели от ранений бойца спецназа, который участвовал в штурме резиденции экс-главы государства. Штурм дома в Кой-Таше начался вечером 7 августа. Сторонники Атамбаева встали на его защиту.

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