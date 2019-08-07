Бишкек, , 21:52 — REGNUM

Умер раненный во время штурма резиденции боец спецназа. Об этом сообщает Kloop. kg со ссылкой на сообщение директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Джумабекова.

Это первое официальное сообщение об убитых во время столкновений в Кой-Таше.

Ранее сообщалось, что боец ГКНБ получил пулевое ранение в грудь — бронежилет был пробит насквозь во время неудачного штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. ГКНБ утверждает, что бойцы были вооружены исключительно ружьями с резиновыми пулями, а охрана Атамбаева использовала огнестрельное оружие.