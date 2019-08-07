Новости сюжета
«Отопительный сезон»
США призывают талибов* прекратить убивать гражданских
*талибов — запрещённая в России организация
Вашингтон,
7 августа 2019, 20:51 — REGNUM
США осуждают очередной теракт движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, в ходе которого погибли и получили ранения десятки гражданских лиц, 7 июля передает агентство Reuters.
«Преднамеренные атаки против мирных жителей никогда нельзя оправдать», — заявил в «Твиттере» спецпредставитель США по мирным переговорам в Афганистане Залмай Хализад.
Халилзад отметил, что новые теракты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут нанести ущерб внутриафганским мирным переговорам.
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История вопроса
Новости о террористических актах в Исламской республике Афганистан.
Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.