* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 20:51 — REGNUM

США осуждают очередной теракт движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, в ходе которого погибли и получили ранения десятки гражданских лиц, 7 июля передает агентство Reuters.

«Преднамеренные атаки против мирных жителей никогда нельзя оправдать» , — заявил в «Твиттере» спецпредставитель США по мирным переговорам в Афганистане Залмай Хализад.

Халилзад отметил, что новые теракты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут нанести ущерб внутриафганским мирным переговорам.

Читайте также: Граждане России не пострадали при теракте в Кабуле