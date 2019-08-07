Кабул, , 15:15 — REGNUM

Российских граждан нет среди погибших и пострадавших при мощном взрыве в Кабуле. Об этом сообщает 7 августа в Twitter посольство РФ в Афганистане.

Афганские власти сообщили о гибели 14 человек и 145 пострадавших. Взрыв произошел утром в западной части города неподалеку от районного управления полиции.

Взрывчатка находилась в припаркованном автомобиле. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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