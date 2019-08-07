Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM

Горизбирком Петербурга (СПбИК) обещает еще раз рассмотреть вопрос об экстерриториальных участках на губернаторских выборах, которые предполагается организовать на территории другого региона — Псковской области.

Голосование ИА REGNUM

Ранее ЦИК России высказался категорически против подобной идеи, однако прерогатива окончательного решения лежит на Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Ее председатель Виктор Миненко утром 7 августа заявил изданию «Фонтанка», что не намерен отрекаться от избирателей, которые очень рады возможности проголосовать за нового губернатора Петербурга, не выезжая с псковских дач. Об этом он якобы узнал из телесюжета.

На последовавшем сегодня заседании ЦИК ее глава Элла Памфилова призвала Горизбриком Петербурга еще раз «всё взвесить» и прислушаться к позиции вышестоящей комиссии, иначе в случае нарушений на удаленных участках Петербург будет «отвечать по полной программе».

«СПбИК обязательно прислушается к позиции председателя ЦИК России по избирательным участкам в Псковской области, подготовит все аргументы и возможные варианты решений и рассмотрит данный вопрос», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Горизбиркоме.

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Добавим, зампред ЦИК Николай Булаев сообщил 7 августа, что еще ни одно заявление от желающих проголосовать в Псковской области петербуржцев через систему «Мобильный избиратель» не рассмотрено, потому что в половине случаев это оказались какие-то подозрительные заявки — по телефонам, в них указанным, никто не отвечает либо выясняется, что «заявители» никаких заявок не подавали. Булаев призвал Горизбирком Петербурга «не вводить ЦИК в искушение» снова высадиться десантом в Северной столице или на Псковщине, чтобы лично проверять, каким образом составляются такие заявления — с участием правоохранительных органов.

«СПбИК, безусловно, поддерживает работу ЦИК по обеспечению прозрачности реализации системы «Мобильный избиратель». На всех обучающих мероприятиях как для сотрудников пунктов приема заявлений, так и для сотрудников МФЦ особое внимание обращалось на необходимость серьезно подойти к вопросу получения от заявителей телефонов, с помощью которых можно будет проверить, действительно ли они изъявили желание голосовать по месту пребывания», — прокомментировали эту ситуацию в городской избирательной комиссии.

Добавим, помимо 20 участков, которые Горизбирком Петербурга намеревается организовать в Псковской области, на губернаторских выборах появятся еще и 72 участка в Ленинградской области. Против них Центризбирком не выступает.

Напомним, избиратели Санкт-Петербурга, которые в день выборов губернатора будут находиться на территории Ленинградской области, смогут проголосовать на 72 экстерриториальных избирательных участках в 11 муниципальных районах Ленобласти.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года.

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