Нур-Султан, , 15:06 — REGNUM

Бывший министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков уволен из системы Вооруженных сил республики. Соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 7 августа в пресс-службе главы государства.

В документе отмечается, что бывший глава оборонного ведомства ненадлежащим образом исполнял обязанности при реализации программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения. Это привело к взрыву боеприпасов в воинской части в Арыси, говорится в распоряжении.

Кроме того, строгий выговор объявлен первому заместителю министра обороны — начальнику генерального штаба Вооруженных сил республики Мурату Бектанову, бывшим заместителям министра обороны Казахстана Мурату Майкееву и Талгату Жанжуменову.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в воинской части города Арыси Туркестанской области Казахстана произошел сильный взрыв боеприпасов, который вызвал пожар и последующие взрывы снарядов. Это привело к повреждению 90% зданий в городе. В результате чрезвычайной ситуации погибли четыре человека.

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