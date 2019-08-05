Туркестан, Казахстан, , 10:56 — REGNUM

Восстановительные работы завершены в 6,7 тыс. домов на территории города Арыси Туркестанской области Казахстана, сообщили 5 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В министерстве уточнили, что работы продолжаются в 407 частных домах, требующих полного восстановления, а также в трех многоэтажных домах. По состоянию на 5 августа в городе продолжают работать 7 тыс. строителей, которые планируют сдать все объекты к 20 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года на территории воинского склада в городе Арыси Туркестанской области Казахстана произошло возгорание, которое привело к взрывам боеприпасов. В результате чрезвычайного происшествия повреждения получили около 90% зданий.

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