Лондон, , 14:17 — REGNUM

Полиция Великобритании не смогла найти доказательств для того, чтобы предъявить обвинения руководству России по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление замглавы Скотленд-Ярда Нила Басу.

По его словам, полицейские пытаются установить роль российского руководства в деле Скрипалей, основываясь на реальных уликах и доказательствах.

«У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение», — заявил Басу.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери весной 2018 года. Власти Великобритании обвинили в причастности к произошедшему Москву, заявив, что отравляющее вещество, действию которого подверглись Скрипали, было изготовлено в России. При этом никаких доказательств этому до сих пор предоставлено не было.

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