Москва, , 22:55 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг так называемого «дела Скрипалей». Соответствующее заявление Путин сделал в интервью газете Financial Times.

Напомним, что бывший полковник ГРУ, который работал на британскую разведку, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были отравлены в английском городе Солсбери. При этом власти Великобритании утверждают, что за отравлением стоят российские спецслужбы. Москва категорически отвергает эти обвинения, кроме того, за более чем год с момента отравления Лондон так и не представил никаких доказательств причастности России к отравлению.

Российский лидер Владимир Путин прямо сказал, что «возня» вокруг шпионов и контршпионов не стоит межгосударственных отношений, так как она слишком мелкая по отношению к судьбам миллионов и миллиардов людей, и не стоит уравнивать эти две вещи.

«Вся эта возня вокруг шпионов и контршпионов, она не стоит серьезных межгосударственных отношений. Потому что вся эта шпионская возня, она не стоит, как у нас говорят, пяти копеек. Или пяти фунтов. А вопросы межгосударственных отношений, там все измеряется миллиардами и судьбами миллионов людей. Ну, разве можно ставить на одну чашу весов одно с другим?» — сказал президент России.

Путин отметил, что предъявлять друг другу претензии можно бесконечно, при этом причастность России к отравлению Скрипалей нужно сперва доказать, а уж потом об этом кричать.

Стоит отметить, что в современном мире такие, на первый взгляд, незначительные вещи, как «шпионская возня», вдруг становятся факторами международной политики и напрямую влияют на судьбы миллионов.