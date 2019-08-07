Тегеран, , 08:36 — REGNUM

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Маджид Тахт-Раванчи попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша предпринять меры в связи с санкциями США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом 7 августа сообщает Reuters.

Мохаммад Джавад Зариф U.S. Department of State

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Глава МИД Ирана поблагодарил США за введенные против него санкции

В письме на имя генсека ООН Тахт-Раванчи обвинил Соединённые Штаты в «наглом нарушении основополагающих принципов международного права» и призвал международное сообщество осудить поведение США.

«Принуждение стран к выполнению незаконных требований США угрожает многосторонности как основам международных отношений и создает опасный прецедент, прокладывая путь для тех, кто стремится скорее разделить, а не объединить нации», — написал постпред Ирана.

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В письме также отмечено, что Иран ожидает от генсека ООН активных действий по сохранению целостности ООН в соответствии с его «обязанностью противостоять нынешней опасной тенденции».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля Соединённые Штаты ввели санкции против министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа. Теперь ему запрещён въезд на территорию США, его активы, если такие имеются в американской юрисдикции, замораживаются.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани назвал такое поведение со стороны Вашингтона «ребячеством», а Европейский союз выразил сожаление по поводу такого решения США, заявив, что намерены продолжат работать и поддерживать контакты с главой МИД Ирана.

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