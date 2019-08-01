Вашингтон, 1 августа 2019, 00:32 — REGNUM
Терпению Вашингтона наступил предел: иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф должен быть наказан санкциями, заявила журналистам представитель администрации президента Штатов Дональда Трампа.
По словам чиновницы, в Вашингтоне не намерены больше мириться с Зарифом, который виновен в таких «грехах» как поддержка ядерной и ракетной программ Ирана, руководство «распространением пропаганды».
Американка также от лица Трампа обвинила Зарифа в причастности к организации террористических сетей, дезинформации, защите позиции «режима», «угнетающего иранский народ».
«Мы введём сегодня санкции против министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа», — заявила представитель американской стороны.
Представитель Белого дома подчеркнула, что «с Трампа достаточно»: больше «терпеть» Зарифа нельзя, и в Вашингтоне с этой минуты перестанут признавать иранского дипломата «как нормального и авторитетного официального представителя Ирана».
Напомним, новый виток наступления на Иран со стороны США начался с приходом к власти Трампа. Основные претензии Вашингтона связаны с нарушениями договорённостей по ядерной программе — ничем не подтверждённый тезис, а также обвинения Тегерана в терроризме — также постоянно транслируемое американцами обвинение без доказательств.
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