* Талибы — запрещённая в России организация

Доха, , 16:42 — REGNUM

Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют об «экстраординарном прогрессе» переговоров с представителями США в Дохе, 6 августа передает агентство Reuters.

Двухдневные переговоры в столице Катара посвящены выводу военного контингента США и их союзников из Афганистана.

Спецпредставитель США Залмай Халилзад уже сообщил, что соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о выходе США и НАТО из Афганистана будет достигнуто к 1 сентября.

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