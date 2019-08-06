* талибами — запрещённая в России организация

Доха, , 16:35 — REGNUM

Спецпосланник США Залмай Халилзад сообщил об «отличном прогрессе», достигнутом в ходе переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, 6 июля передает агентство Associated Press.

По словам Халилзада, окончательное соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое позволит США и их союзникам уйти из Афганистана, будет принято 1 сентября.

Военные США и ряда стран НАТО находятся в Афганистане уже 18 лет. Общая численность иностранного контингента в стране составляет до 20 тыс. человек.

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