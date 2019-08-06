Берлин, , 01:10 — REGNUM

С осуждением действий российских правоохранителей выступило правительство Германии, заявила его представитель Ульрике Деммер, передаёт Deutsche Welle.

«Федеральное правительство осуждает очередные задержания мирных демонстрантов в Москве и последовавшие за этим несоразмерные действия полиции», — заявила Деммер.

Она считает, что независимые кандидаты, из-за которых разгорелись протесты, должны быть допущены к выборам в Мосгордуму, а задержанные граждане — отпущены.

Свой комментарий оставил также глава Союза журналистов Германии Франк Ибераль:

«Своими жестокими действиями российские силовые органы нарушают не только действующие во всём мире базовые права граждан, но и российскую конституцию».

Напомним, в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа были задержаны около 600 человек — за нарушения общественного порядка.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 августа заявила, что Deutsche Welle призывал москвичей присоединиться к несанкционированным действиям протестующих.

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