В Москве 3 августа состоялась очередная несанкционированная властями акция протеста оппозиции. В нескольких точках центра Москвы — Трубной и Пушкинской площадях, Чистопрудном бульваре, улице Новый Арбат — собрались люди, чтобы выразить протест из-за отказа в регистрации нескольких кандидатов в депутаты Московской городской думы.

По официальным данным, опубликованным на сайте МВД, всего в митинге приняли участие 1500 человек. Порядка 600 человек были задержаны за различные нарушения общественного порядка. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителей столицы пытались втянуть в беспорядки.