4 Августа
 
12:07

Задержание участников протестной акции. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

12:04

ИА REGNUM

12:01

Полиция во время несогласованной акции протеста в Москве ИА REGNUM

11:48

Мальчики и девочки в соболиных шубках: кто и зачем протестует в Москве?

Кто и зачем протестует в Москве и чем опасен аппетит к разрушениям? Рассуждает автор ИА REGNUMПлатон Беседин.