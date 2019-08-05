Ташкент, , 18:03 — REGNUM

Замглавы администрации президента Узбекистана, директор Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов заявил, что его ведомство скоро начнет формировать собственный журналисткой пул, членам пула будут выдаваться специальные документы, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Этот документ будет означать, что если, к примеру, вы пришли, а там очередь, то вы пройдете без очереди», сказал Алламжонов в интервью местному блогеру, указав, что журналисты пула «будут иметь и другие привилегии».

Он также сообщил, что уже завизирован документ касательно блогеров, которые будут приравнены к журналистам.

По словам Алламжонова, сейчас блогеры «говорят что хотят», но скоро они будут нести ответственность наравне с журналистами.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов назначен исполняющим обязанности генерального директора Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ).