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Экс-пресс-секретарь президента Узбекистана назначен регулятором СМИ

Политика

Алламжонов является основателем и владельцем ряда коммерческих структур

Ташкент, 28 ноября 2018, 23:57 — REGNUM  Бывший пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов назначен исполняющим обязанности генерального директора Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ), сообщает Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана.

Ранее в октябре этого года ИА REGNUM сообщил, что Алламжонов проработавший пресс-секретарем президента около 10 месяцев, освобожден от занимаемой должности.

На должности пресс-секретаря Аламжонов также являлся заместителем руководителя недавно сформированной администрации главы государства.

Помимо государственной службы, Алламжонов является основателем коммерческой автошколы Avtotest, еженедельной газеты «Солик инфо» и ряда других коммерческих структур.

УзАПИ, в том числе, выдает лицензии СМИ на право их функционирования. При агентстве также действует Центр мониторинга СМИ, который выполняет роль своеобразного цензора.

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Политическая жизнь Узбекистана
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