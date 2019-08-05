Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM

Почти 2500 петербургских избирателей официально уже сообщили о своем желании голосовать на выборах губернатора Санкт-Петербурга на экстерриториальных участках, которые будут работать на территории Ленинградской области. Об этом 5 августа заявил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в Ленинградской области для удобства избирателей Санкт-Петербурга, которые в день голосования будут находиться на дачах и в садоводствах, созданы 72 избирательных участка в 11-ти муниципальных районах: Волховском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском, Лужском, Киришском, Кингисеппском.

Читайте также: Выборы губернатора Петербурга пройдут на участках в 11 районах Ленобласти

Для организации голосования петербуржцев на участках в Ленобласти будет задействована процедура «Мобильный избиратель».

По личному заявлению избиратель-петербуржец включается в список избирателей для голосования на удобном для него избирательном участке в Ленинградской области. Подать соответствующее заявление можно на сайте сайте «Госуслуги», через МФЦ, в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий Санкт-Петербурга, а также в 24 пунктах приема заявлений в Ленинградской области.

С 28 августа по 4 сентября петербургские избиратели смогут подать заявление в пункте приема заявлений одной из 72 участковых избирательных комиссий, расположенных в Ленобласти. Последний день для подачи заявлений — 4 сентября.

Напомним, выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК выступил против псковских участков на выборах губернатора Петербурга