Санкт-Петербург, , 17:28 — REGNUM

Избиратели Санкт-Петербурга, которые в день выборов губернатора Северной столицы будут находиться на территории Ленинградской области, смогут проголосовать на 72 экстерриториальных избирательных участках в 11-ти муниципальных районах Ленобласти. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июля в Леноблизбиркоме.

Участки будут организованы в Волховском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском, Лужском, Киришском, Кингисеппском районах, где находятся многочисленные садовые и дачные участки петербуржцев.

«Голосование жителей Санкт-Петербурга на этих избирательных участках будет осуществляться с использованием механизма «Мобильный избиратель», когда избиратель Санкт-Петербурга по личному заявлению, поданному в соответствующие сроки, включается в список избирателей для голосования на удобном для него избирательном участке в Ленинградской области (по месту нахождения)», — пояснили в избиркоме Ленобласти.

Заявление о желании проголосовать на избирательном участке в Ленинградской области (по месту фактического нахождения) должно быть подано избирателем, зарегистрированным в Санкт-Петербурге, в срок до 4 сентября. Прием таких заявлений уже начался.

Заявление можно подать с помощью сайта «Госуслуги», в МФЦ или обратившись в избирательные комиссии по месту регистрации или месту предполагаемого нахождения в день выборов.

«Если избиратель не подал заявление в соответствующие сроки через портал Госуслуг, МФЦ или через Пункты приема заявлений избирательных комиссий, то он может с 5 сентября до 14 часов 7 сентября оформить специальное заявление, только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации», — добавили в Леноблизбиркоме.

Напомним, выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года.