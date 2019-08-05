Москва, , 17:42 — REGNUM

Новым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве стал Сергей Фомин, использовавший в качестве «живого щита» чужого ребёнка. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на «ОВД-инфо», следствие изменило статус Сергея Фомина со свидетеля на подозреваемого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Фомин привлёк внимание пользователей соцсетей после публикации блогером Илиасом Меркури видео, на котором мужчина явно координирует действия толпы на митинге, учит выкрикивать определённые лозунги и направляет движение людей. Затем он принимает из рук другого участника незаконной акции малолетнего ребёнка, ранее находившегося в коляске, и, держа его перед собой, направляется к месту оцепления полиции.

Сложившуюся ситуацию специально для ИА REGNUM прокомментировала сопредседатель Национальной родительской ассоциации, судья в отставке Галина Осокина.

«Здоровье человека, а уж тем более малолетнего ребенка — очень многогранное понятие, и оно включает в себя не только физическое здоровье, как таковое, но и душевное равновесие, и физическую полноценность. Здоровье — критерий. от которого напрямую зависит качество дальнейшей жизни. Если посмотреть статью 119 Уголовного кодекса РФ, то мы увидим что в ней не содержится конкретного определения понятия понятия угроз жизни и здоровью, но однако, на основании правоприменительной практики, можно сформулировать такое явление: под угрозой жизни и здоровью ребенка следует понимать складывающиеся особым способом обстоятельства, которые могут привести даже к летальному исходу его жизни. Это прямая угроза жизни ребенка», — рассказала Галина Осокина.

«Мое мнение, что на несогласованной акции 27 июля в Москве была создана такая угроза. Они шли на несанкционированный митинг и прекрасно понимали, что может последовать. Поэтому я, например, считаю, что в данном случае можно ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статье 119 УК РФ», — подчеркнула она.

По мнению Галины Осокиной, в ситуации 27 июля к ответственности должны быть привлечены и сам Михаил Фомин, и человек, передавший ему ребенка.

«Если он родитель, речь может идти о лишении родительских прав, поскольку он создает условия, угрожающие жизни и здоровью ребенка. А установить это достаточно легко — если малолетний ребенок используется как щит, то уголовная ответственность на сегодняшний день реальна. Второе — если ребенок услышал крики, стоны, звуки ударов — это создает страдания его психике. И неизвестно, как детский организм отреагирует на все эти вызовы общества», — подчеркнула Галина Осокина.

«Кроме того, необходимо привлекать к ответственности тех, кто призывал в социальных сетях идти на такие мероприятия с маленькими детьми. Это тоже уголовная ответственность, это подстрекательство к совершению преступления», — читает Глина Осокина.

Справка: Статья 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» гласит:

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, — наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

То же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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