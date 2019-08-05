Москва, 5 августа 2019, 17:42 — REGNUM
Новым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве стал Сергей Фомин, использовавший в качестве «живого щита» чужого ребёнка. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на «ОВД-инфо», следствие изменило статус Сергея Фомина со свидетеля на подозреваемого.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Фомин привлёк внимание пользователей соцсетей после публикации блогером Илиасом Меркури видео, на котором мужчина явно координирует действия толпы на митинге, учит выкрикивать определённые лозунги и направляет движение людей. Затем он принимает из рук другого участника незаконной акции малолетнего ребёнка, ранее находившегося в коляске, и, держа его перед собой, направляется к месту оцепления полиции.
Сложившуюся ситуацию специально для ИА REGNUM прокомментировала сопредседатель Национальной родительской ассоциации, судья в отставке Галина Осокина.
По мнению Галины Осокиной, в ситуации 27 июля к ответственности должны быть привлечены и сам Михаил Фомин, и человек, передавший ему ребенка.
Справка: Статья 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» гласит:
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, — наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
То же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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