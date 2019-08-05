Москва, , 17:32 — REGNUM

Следственный комитет России объявил в розыск одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, который смог скрыться от органов предварительного следствия. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В СК заявили, что была установлена личность ещё одного участника массовых беспорядков — Сергея Фомина. Однако он смог скрыться от органов предварительного следствия. В связи с этим его объявили в розыск.

По версии следствия, Фомин, покидая несанкционированный митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления.

Фомину было заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 УК России («Массовые беспорядки»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под стражу уже были заключены трое фигурантов этого дела — Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов.