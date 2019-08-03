Вашингтон, , 15:45 — REGNUM

Новый глава Министерства обороны США Марк Эспер высказался за скорейшее размещение американских ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Такое заявление он сделал на борту самолета, направлявшегося в Сидней на его первое азиатское турне, его слова приводит 3 августа Agence France-Presse (AFP).

Свое мнение по данному вопросу новый глава Пентагона высказал в ответ на вопрос о возможности размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности в Азии после их выхода из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРМСД).

«Мы бы хотели сделать это как можно скорее», — заявил Марк Эспер.

Также он отметил, что самым лучшим вариантом такого размещения стало бы его проведение в течение нескольких месяцев, однако фактически такого рода вещи требуют гораздо больше времени, чем это кажется на первый взгляд.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия и США могут заключить новое соглашение о сокращении и ограничении ядерного оружия.