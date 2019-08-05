Вашингтон, , 11:08 — REGNUM

Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.

Отмечается, что до этого времени должен пройти период уведомления конгресса согласно закону о контроле над химическим оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер в отношении РФ в связи с «делом Скрипалей».

Сообщалось, что второй пакет антироссийских санкций США должен был вступить в силу с 19 августа. Новый пакет ограничительных мер будет действовать как минимум в течение 12 месяцев.

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