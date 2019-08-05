Париж, , 09:42 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сисси о ситуации в Ливии с целью поддержки прекращения огня между сторонами конфликта, сообщает Le Figaro.

Глава французского государства, который в настоящее время находится в отпуске в своей резиденции в Форт Брегансон, и президент Египта обсудили ситуацию в Ливии с целью поддержки плана ООН по прекращению огня и возобновлению диалога между премьер-министром Ливии Файезом Серраджем и главой ливийской национальной армии маршалом Халифом Хафтаром.

По сообщениям пресс-службы Елисейского дворца в Париже, Эммануэль Макрон недавно обсуждал этот вопрос с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль-Тани.

Напомним, Париж пытается позиционировать себя в качестве посредника в ливийском кризисе, опасаясь его дестабилизирующих последствий в регионе Сахель в Африке, а Египет обеспокоен ситуацией по причине длинной границы с Ливией на западе страны.

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