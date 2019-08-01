Париж, , 14:41 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бен Заидом аль-Нахайяном по ситуации на Ближнем Востоке, в частности, напряженности в отношениях между Ираном и США, сообщает Le Figaro.

Противостояние Ирана и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание отмечает, что в ОАЭ обеспокоены ростом напряженности в Персидском заливе, месте пересечения мировой торговли нефтью, поскольку 12 мая 2019 года в этом районе было совершено нападение на четыре судна, включая три нефтяных танкера.

В правительстве Франции отметили, что Эммануэль Макрон и наследный принц Абу-Даби поддерживают доверительный диалог. Президент Франции посетил ОАЭ в 2017 году, приняв участие в открытии музея Лувр в Абу-Даби, а в ноябре 2018 года наследный принц прибыл с ответным визитом в Париж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макром в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом обсудил напряженность в отношениях между Ираном и США.

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