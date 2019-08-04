Анкара, , 20:08 — REGNUM

Вооруженные силы Турции, которые не намерена бездействовать в ответ на провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории, начнут новую антитеррористическую операцию в Сирии. Об этом, как передает Anadolu Ajans, заявил 4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Бурсе.

Солдат. Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша новая цель — восток реки Евфрат, — сообщил глава государства. — Мы проинформировали Россию и США о готовности к новой операции в Сирии».

26 июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил Anadolu Ajansi, что Анкара намерена покончить с терроризмом к востоку от реки Евфрат.

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