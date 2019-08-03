Анкара, , 13:11 — REGNUM

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турецкой Республики Хами Аксой заявил: «В вопросе построения зоны безопасности на приграничных территориях севера Сирии Турция не позволит морочить себе голову». Он также сообщил, что 5 августа ожидается приезд новой американской делегации военных представителей для нового раунда переговоров по созданию зоны безопасности в Сирии. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хами Аксой отметил, что подробно аспекты, касающиеся зоны безопасности, обсуждались на переговорах со специальным представителем США по Сирии Джеймсом Джеффри. По его словам, турецкая сторона придерживается прежней позиций: глубина буферной зоны должна составлять 32 км, контролировать ее должна Турция, боевики террористической организации Демократический союз должны покинуть территорию. Однако и на этот раз стороны не смогли достичь консенсуса. Пресс-секретарь МИД Турции сказал, что Турция не желает затягивания переговоров, и добавил: «Если мы не придем к соглашению с США, то будем вынуждены создать зону безопасности на турецко-сирийской границе своими силами. Переговоры продолжатся, когда в Анкару прибудет американская военная делегация».