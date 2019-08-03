Содружество Пуэрто-Рико, , 01:55 — REGNUM

О своей отставке с поста губернатора Пуэрто-Рико сообщил Рикардо Россельо в Twitter.

Пока обязанности главы государства будет исполнять Педро Пьерлуиси Уррутия, являющийся представителем Пуэрто-Рико в Конгрессе США. Пьерлуиси был утверждён в должности представителя Пуэрто-Рико в Конгрессе решением местного парламента 2 августа.

Отметим, что срок губернаторства Россельо формально не истёк, поэтому Пьерлуиси будет исполнять обязанности главы до истечения этого срока. В ближайшее время его приведут к присяге.

Напомним, отставка Россельо состоялась на фоне протестов, в ходе которых сограждане требовали его смещения. Жителей Пуэрто-Рико возмутила попавшее в СМИ электронное письмо, в котором Россельо неуважительно отозвался об одном из соотечественников, страдающем лишним весом.

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