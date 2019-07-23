Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 23 июля 2019, 09:23 — REGNUM
Десятки тысяч жителей столицы Пуэрто-Рико, города Сан-Хуан вышли на улицы с призывом об отставке губернатора Рикардо Росселло, об этом 23 июля сообщает Al Jazeera.
Причиной гражданского недовольства стала публикация переписки политика с его советниками. Оскорбительный и непристойный характер которой вызвал негодование у общественности.
Напомним, скандал с перепиской губернатора Пуэрто-Рико наложился на общую ситуацию на острове — значительное снижение уровня жизни населения в связи с перенесенными последствиями ураганов 2017 года.
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