История вопроса

Новости, касающиеся политико-дипломатического и экономического влияния США на ситуацию в Венесуэле, включая попытки организации переворота или демократического отстранения от власти в Венесуэле деятелей боливарианской революции посредством различных механизмов, включая те или иные виды санкций.