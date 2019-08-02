Вашингтон, , 03:26 — REGNUM

Введение американцами блокады с целью изоляции Венесуэлы рассматривается в качестве варианта воздействия на власти в Каракасе, заявил президент Штатов Дональд Трамп, передаёт Sea Span.

Напомним, Вашингтон продолжает атаковать Венесуэлу как политически, так и экономически. В частности, против венесуэльских деятелей вводятся санкции, американцы блокируют венесуэльские активы, ведётся информационное давление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля венесуэльский президент Николас Мадуро рассказал о том, что для подавляющего большинства его сограждан является неприемлемым иностранное вторжение в страну.

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