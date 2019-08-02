* запрещённая в России организация

Аден, Йемен, , 18:25 — REGNUM

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Война в Йемене Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате атаки «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военный лагерь «правительственной коалиции» на юге Йемена погибли более 20 человек, 2 августа передает агентство Associated Press.

Столкновение с исламистами в провинции Абьян продолжалось много часов подряд — оно началось ещё 1 августа и завершилось только утром 2 августа. Исламистам удалось выбить военных из лагеря, захватить оружие и сжечь его.

Днем ранее террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали полицейский участок в Адене, в результате чего погибли 11 человек. В этом нападении арабская коалиция первоначально обвиняла хуситов.

Впрочем, и хуситы также отличились 1 августа — они разбомбили военный парад в Адене, в результате чего погибли около 40 военнослужащих «правительственной коалиции» из ОАЭ.

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