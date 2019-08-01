Аден, Йемен, , 16:58 — REGNUM

Йеменские хуситы разбомбили военный парад «правительственной коалиции» в Адене, 1 августа передает агентство Reuters.

Атака была совершена во время церемонии в военном лагере Аль-Джалаа в районе Бурайка главного города «правительственной коалиции».

В результате атаки, совершенной ракетами и беспилотниками, погибли не менее 32 солдат и офицеров, в основном из Объединенных Арабских Эмиратов.

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