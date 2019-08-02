История вопроса

Один из видов вооруженных сил государства. Военно-воздушные силы России включают в себя радио-технические и зенитно-ракетные войска, авиацию, а также специальные войска — выполняющие разведывательные функции, задачи радиоэлектронной борьбы, инженерные, метеорологические и т. д.



Основной задачей ВВС остается защита от ударов с воздуха и отражение агрессии в воздушно-космической сфере, а также авиационная поддержка и обеспечение боевых действий других видов вооруженных сил.

