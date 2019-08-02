Москва, 2 августа 2019, 02:50 — REGNUM
В течение недели у российских границ были замечены 39 иностранных летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ.
Российские лётчики 12 раз поднимались на перехват иностранных самолётов. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля британский самолёт авиаразведки шесть часов курсировал у границ Калининградской области и Белоруссии.
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