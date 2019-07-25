Калининград, , 22:13 — REGNUM

Самолёт авиаразведки и управления ударами Sentinel R.1 из состава британских Королевских ВВС шесть часов курсировал у границ Белоруссии и Калининградской области России, сообщает 25 июля Интерфакс-АВН.

Воздушный разведчик взлетел с авиабазы Уоддингтон, расположенной в Англии.

Британский авиаразведчик летал вдоль северо-западных и западных границ Белоруссии, Калининградской области и над Балтийским морем.

Всё это время он оставался в воздушном пространстве Польши и Литвы.

Напомним, бортовое оборудование таких самолётов позволяет собирать разведданные с территории, на несколько сот км отстоящей от зоны его полёта.

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