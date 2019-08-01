Омдурмана, , 20:30 — REGNUM

В ходе протестов в суданском городе Омдурман погибли четверо человек, 1 августа передает агентство Reuters.

По сообщению оппозиции, демонстранты были убиты силами безопасности, применившими против митингующих огнестрельное оружие. Военный совет Судана пока никак не прокомментировал информацию.

Новые акции протеста в крупных городах Судана, объявленные в ответ на убийство школьников в городе Эль-Обейд в начале недели, собрали сотни тысяч человек.

Читайте также: Власти Судана закрыли школы из-за убийства учащихся на демонстрациях