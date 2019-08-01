Хартум, , 13:39 — REGNUM

Власти Судана объявили о закрытии всех школ страны с 31 июля до издания специального распоряжения. Данное предписание последовало после убийства в городе Эль-Обейд в ходе демонстраций шести человек, из которых пятеро оказались учащимися средней школы.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, смерть демонстрантов в ходе акций протестов в городе Эль-Обейд провинции Северный Кордофан также стала причиной приостановления переговоров между главами демонстраций и военными властями, проведение которых было запланировано на 30 июля.

Группа медицинских работников, находившаяся неподалеку от демонстраций, рассказала, что шестой протестующий умер от множественных ранений, полученных в ходе вооруженных столкновений с органами безопасности.

Участники демонстрационных движений и местные жители сообщили, что пятеро учащихся средней школы погибли, еще 60 были ранены во время акций протестов против нехватки хлеба и топлива. Есть информация о причастности снайперов к ранениям и убийствам.

«Убийство школьника — это убийство и нации» — скандировали демонстранты в пригороде столицы страны, города Хартум. Часть протестующих были одеты в школьную форму.

Демонстранты обвиняют военизированные формирования Силы быстрой поддержки (RSF), находящиеся под управлением второго главы Военного Совета Судана Мохаммеда Хамдана Дагло, в убийстве подростков.

«Убийство мирно протестующих граждан — это неприемлемое преступление, которое не должно остаться безнаказанным», — отметил глава Военного Совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан.

ЮНИСЕФ призвал власти Судана провести расследование и привлечь виновных к ответственности.