Берлин, , 13:15 — REGNUM

Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Еще один элемент — договор по СНВ между США и Россией, который истекает в 2021 году. Мы призываем Вашингтон и Москву уже сегодня выразить приверженность продлению договора», — дал свой комментарий Маас для газет редакционной группы RND.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках соглашения Москва и Вашингтон должны сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Вместе с тем глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявлял, что расценивает договор неудачным, поэтому в США пока не определились, стоит ли его продлевать. В свою очередь президент РФ Владимир Путин также не исключил возможность отказа Москвы от продления СНВ-3.

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