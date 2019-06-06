Путин не исключил возможность отказа РФ от продления СНВ-3

Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Возможность отказа Российской Федерации от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) не исключена. Об этом в четверг, 6 июня, сказал глава страны Владимир Путин во время встречи с главредами мировых информагентств в Санкт-Петербурге.

«Если никому не хочется продлевать Договор о СНВ-3, ну не будем тогда, — сказал глава государства. — … Никакого формального оформления переговоров нет».

По его словам, с РФ по данному вопросу никто не ведет никаких переговоров, хотя Москву неоднократно объявляла о готовности к диалогу.

Напомним, информацию о том, что РФ и США якобы начали закрытые переговоры о возможном продлении СНВ-3, ранее распространила американская газета The Washington Post.

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