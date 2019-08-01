Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM

С 1 августа 2019 года в системе исполнительных органов госвласти Санкт-Петербурга начал работу новый Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Он возник путем присоединения к действовавшему комитету по промышленной политике и инновациям ликвидированного ныне комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, курирующий экономический блок Смольного, назвал основные задачи нового подразделения городской власти и причины его появления.

«Экономика изменилась, и разделение предприятий на малые, средние и большие стало крайне условным — эта граница практически стирается. Сегодня есть предприятия новой экономики, традиционной экономики, есть потребительский рынок и самозанятые», — сказал Евгений Елин.

По его словам, объединение комитетов должно сократить расходы на содержание чиновников и повысить эффективность и производительность их работы.

Как заявляют в руководстве города, в числе задач нового комитета — стимулирование развития промышленного производства, усиление роли самозанятых и потребительского рынка в городской экономике.

Возглавил вновь образованный комитет Юрий Калабин, руководивший комитетом по промышленной политике и инновациям.

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