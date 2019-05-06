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В Петербурге ликвидировали комитет по предпринимательству и рынку

Политика

Его функции передали «промышленному» комитету Смольного

В Петербурге ликвидировали комитет по предпринимательству и рынку
Дарья Драй © ИА REGNUM
Памятник Ленину у здания Смольного

Санкт-Петербург, 6 мая 2019, 16:47 — REGNUM  Правительство Санкт-Петербурга ликвидировало городской Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка, присоединив его к Комитету по промышленной политике и инновациям. О документе, принятом еще 26 апреля, в Смольном сообщили в понедельник, 6 мая.

Как отмечается, решение принято «в целях повышения эффективности управления в сфере промышленной политики, инноваций и торговли Санкт-Петербурга».

Получив дополнительные функции от присоединенного ведомства, Комитет по промышленной политике и инновациям реорганизован и переименован в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ныне действующий председатель этого комитета Юрий Калабин был назначен на свой пост решением врио губернатора Александра Беглова 17 января 2019 года.

Он сменил Максима Мейксина, который вскоре перешел на работу главой администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

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