Бангкок, , 10:20 — REGNUM

Развитие отношений между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Российской Федерацией обсуждалось на министерской встрече в Бангкоке (Таиланд) 31 июля под председательством министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает Antaranews.

«В экономической сфере мы отметили значительное увеличение объема торговли между АСЕАН и Россией, а именно на 18% по сравнению с 2017 годом. Это означает, что Россия является восьмым по величине торговым партнером АСЕАН», — заявила глава МИД Индонезии на пресс-конференции в Бангкоке.

Согласно изданию, объем торговли между АСЕАН и Россией вырос до $19,8 млрд (267 трлн рупий) в 2018 году.

По словам Ретно Марсуди, в рамках партнерства было выполнено 79 из 139 планов действий, согласованных странами АСЕАН и Россией на период 2016—2020 гг.

В сфере политики и безопасности главы МИД Индонезии и Российской Федерации также подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков и терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 июля по 2 августа 2019 года в Бангкоке проходит серия встреч министров иностранных дел стран-членов АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также глав МИД стран-партнеров Ассоциации Юго-Восточной Азии.

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