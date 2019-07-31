Лондон, , 14:51 — REGNUM

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отправился в Таиланд 31 июля для участия во встрече министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии с целью поиска новых торговых возможностей и укрепления дипломатических отношений в преддверии выхода Британии из Европейского союза (Brexit), сообщает Antaranews.

«Долгое время наша торговля была сосредоточена на Европе. Нам нужно расширить свой кругозор и активизировать усилия, открыв огромные возможности для Британии», — заявил глава МИД страны перед отъездом в Таиланд.

По его словам, объем торговли Великобритании с регионом Юго-Восточной Азии составляет около 36 млрд фунтов стерлингов ($43 млрд) в год и есть возможность увеличить эту цифру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 июля по 2 августа 2019 года в Бангкоке (Таиланд) проходит саммит глав МИД стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), на котором будут присутствовать представители Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда, Филиппин, а также США, Австралии, Индии, Канады, Японии, Южной Кореи, Российской Федерации, Новой Зеландии, Китая и Европейского союза.

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