Москва, , 17:00 — REGNUM

Соединенные Штаты не могут догнать Россию в сфере создания гиперзвукового оружия из-за отсутствия высокопрочных термостойких материалов. Решить данную проблему американцы еще не в силах. Об этом пишет газета «Взгляд» со ссылкой на российских экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, американская оборонная компания Raytheon и Агентство перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) смогли пока только сделать эскизный проект гиперзвукового скользящего блока в рамках программы Tactical Boost Glide.

По мнению обозревателя журнала «Арсенал Отечества» Дмитрия Дрозденко, создание российского ракетного комплекса с планирующим боевом блоком «Авангард» стало возможным в результате изобретения не имеющих аналогов материалов и уникального покрытия. Он считает, что РФ является лидером в гиперзвуковой гонке, так как в определенный момент Соединенные Штаты явно недооценили важность этой технологии.

Дрозденко отметил, что все образцы гиперзвукового оружия американцев были разрушены в ходе испытаний, и сейчас США предпринимают попытки догнать Россию. Дрозденко также считает, что американцы намерены сократить свое отставание за счет кражи российских технологических секретов в сфере гиперзвукового оружия.

В данном случае охрана российских промышленных секретов выходит на первый план. Кроме того, еще в мае 2019 года президент России поручил создать защиту от гиперзвукового оружия: поскольку рано или поздно остальные страны также его получат, Россия должна иметь защиту от гиперзвукового оружия до этого момента.