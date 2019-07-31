Москва, , 12:11 — REGNUM

Американская оборонная компания Raytheon и Агентство перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) сделали эскизный проект гиперзвукового скользящего блока в рамках программы Tactical Boost Glide. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Блок будет использовать ракету для ускорения и достижения гиперзвуковой скорости — скорости, превышающей 5 Махов. Во время полета блок отделяется от ракеты и скользит к цели.

По словам вице-президента Raytheon Advanced Missile Systems Тамаса Бассинга, компания понимает настоятельную необходимость и быстро работает над тем, чтобы поставить эту передовую технологию американским военным.

«Цель состоит в том, чтобы держать Америку впереди возникающих угроз, и мы хорошо продвигаемся», — добавил он.

Военные США собираются использовать гиперзвуковое оружие для ведения боевых действий на больших расстояниях с более коротким временем отклика и с большей эффективностью, чем современные системы вооружения.

Ранее в 2019 году компания Raytheon получила контракт DARPA на 63 млн долларов для дальнейшей работы над программой Tactical Boost Glide.

Можно констатировать, что США в плане создания гиперзвукового оружия пока находятся на уровне картинок. Что касается России, то первый полк, оснащенный ракетными комплексами «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, станет на боевое дежурство в конце 2019 года. Он будет располагать сначала как минимум двумя «Авангардами».

К 2027 году Россия планирует развернуть два полка, оснащенных комплексами «Авангард». По штатной численности в каждом полку будет по шесть таких систем. Всего получается двенадцать.