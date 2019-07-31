Киев, , 11:07 — REGNUM

Президенту Украины Владимиру Зеленскому может угрожать опасность из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны. Об этом заявил телеведущий Владимир Быстряков в эфире телеканала ZIK.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Телеведущий напомнил, что перед сдачей полномочий бывший президент Петр Порошенко «наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме», что делает возможным военное вмешательство в политику Украины.

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«Я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа (день независимости Украины) не началась новая волна насилия», — сказал Быстряков, добавив, что отошедшие от политики элиты просто так власть в стране не отдадут.

«Слишком много на них и преступлений, и крови», — резюмировал телеведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент Зеленский отменил военный парад на День Независимости. По его словам, Украина отметит независимость в «новом формате». В свою очередь спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что что верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины Владимир Зеленский не имеет права отменять военный парад по случаю Дня Независимости.

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