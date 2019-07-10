Киев, , 11:26 — REGNUM

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал боевиков ВСУ и волонтёров организовать шествие в центре Киева 24 августа, во время празднования Дня независимости Украины. Об этом сообщает 10 июля телеканал 112.ua.

По его словам, с собой следует взять знамёна и флаги, спеть гимн украинских коллаборационистов времён Второй Мировой войны и проскандировать лозунг «Слава Украине!»

Парубий также добавил, что сам примет участие в этой акции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году военного парада в честь Дня независимости Украины не будет из-за его дороговизны.

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